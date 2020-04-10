نساء داعش: «كورونا من جنود الله ونهج البغدادي يشفيه»… والسوريون يسخرون

2020/04/10 | 03:03 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لقناة “رووداو” من داخل مخيم كبير في #الحسكة يضم عوائل تنظيم #داعش تقول فيه إحدى النساء إن أتباع الجماعة المتشددة لن يصابوا بفيروس #كورونا بسبب «اتباعهم نهج #البغدادي»،…

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