يمنيّ يدخل موسوعة غينيس في فن التوازن

2020/04/10 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رقماً قياسياً لليمنيّ محمد عبد الحميد (20 عاماً) المُقيم في ماليزيا، في فن التوازن، بموازنة ثلاث بيضات على سطح مستوي.عبد الحميد «عندما أبلغني موظفو الموسوعة بأني دخلتها برقم قيـــاسي لم أصدق الـــخبر، بل كــنتُ كالمـصدوم إلى أن استلمت الشهادة مؤخراً؛ فأدركتُ حقاً أنــني قد حققـــتُ حلمي ووصلت إلى […]

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