رئيس بريطانيا جونسون يخرج من العناية المركزة

2020/04/10 | 03:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن متحدث باسم 10 دواننغ ستريت (مقر رئاسة الوزارة البريطانية) أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أُخرج من وحدة العناية الفائقة، بيد أنه ما زال يتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى.وكان جونسون يتلقى المعالجة الطبية جراء إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد في مستشفى سانت توماس في لندن منذ الأحد الماضي.وقال المتحدث إن جونسون “نقل هذا المساء من وحدة العناية الفائقة إلى جناح طبي، حيث سيظل تحت المعاينة الطبية عن قرب خلال المرحلة الأولى من تعافيه من المرض”.وأوضح أن جونسون يتمتع بروح معنوية جيدة.وكان رئيس الوزراء نُقل إلى المستشفى الأحد، بعد 10 أيام من تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، ثم نقل إلى وحدة العناية الفائقة الاثنين.وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في وقت سابق إنه كان “يتلقى الأوكسجين بطريقة عادية ولم يحتج إلى التنفس الاصطناعي، أو إلى أي مساعدة أخرى”.

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