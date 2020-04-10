ترامب يبحث مع بوتين والملك السعودي اتفاق اوبك بشأن النفط

2020/04/10 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعماء روسيا والسعودية والولايات المتحدة الرغبة في التنسيق حول استقرار سوق النفط مع قرب الاتفاق بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط بشأن خفض الإنتاج.

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