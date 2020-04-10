ديزني تؤجل طرح أكثر من 12 فيلما بسبب كورونا

2020/04/10 | 04:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قررت شركة “ديزني” الأمريكية، تأجيل طرح إطلاق أكثر من 12 فيلما في دور العرض السينمائية، بسبب انتشار فيروس “كورونا” المستجد.ويبيّن الجدول المنقح لـ”ديزني” تأجيل عرض أفلام ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، وجميعها مستوحاة عن قصص “مارفل” الهزلية، وهي “Black Widow” من بطولة سكارليت جوهانسون، و”The Eternals” من بطولة أنجلينا جولي وسلمى حايك، إلى جانب […]

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