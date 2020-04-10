انتحار طبيب فريق فرنسي عقب إصابته بكورونا

2020/04/10 | 05:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدم بيرنارد جونزاليس طبيب فريق ستاد ريمس الفرنسي على الانتحار، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.ووفقا لما نشرته صحيفة “لو باريزان” الفرنسية، أنه تم العثور على جثة صاحب الـ60 عاما، وقد ترك رسالة تفيد بأنه انتحر بسبب إصابته بمرض “كوفيد 19”.

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