2020/04/10 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمود_الصباغ يقولون في ألمانيا: Du bist was du isst "أي" أنت ما تأكله ", ولعل هذه المفردة ألهمت دافيد بيل و جيل فالنتين لتضمينها كعنوان فرعي لكتابهما الصادر سنة 1997 بصيغة تغطي معنى مضمون وعنوان الكتاب:" استهلاك الجغرافيا: نحن حيث نأكل Consuming geographies: We Are Where We eat ".
حيث تعدّ طرق ومادة التغذي والتعامل معها عند البشر سلوكاً بيولوجياً* بالأساس فضلاً عن اتساق عاداته كنسق " اجتماعي" يقع في صلب الت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود_الصباغ - محمود الصباغ - كورونا و الصين و نحن:حدود الطعام، حدود الثقافات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث تعدّ طرق ومادة التغذي والتعامل معها عند البشر سلوكاً بيولوجياً* بالأساس فضلاً عن اتساق عاداته كنسق " اجتماعي" يقع في صلب الت......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمود_الصباغ - محمود الصباغ - كورونا و الصين و نحن:حدود الطعام، حدود الثقافات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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