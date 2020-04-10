محمد_عبد_الشفيع_عيسى - محمد عبد الشفيع عيسى - نظرات من نافذة -الاقتصاد السياسي- على عالم -ما قبل كورونا

2020/04/10 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبد_الشفيع_عيسى -1- اقتصاد عالمي متشابك، في بيئة "جيوبوليتيكية" ملغومة لن يكون عالم ماقبل كورونا مثل ما بعده؛ هكذا يقول الجميع.ولكن ماهو الذي كان (قبل كورونا)؟ و الحديث هنا عن الاقتصاد العالمي بالتحديد.لقد كانت تلك مقامرة خطرة حقا- أن يحاول أحد أطراف اللعبة التي أسهم هو في وضع قواعدها المستقرة منذ عشرات السنين، أن يعصف بها ويضرب بها عرض الحائط، كما......

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