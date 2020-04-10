خليَّة الأزمة لـ «الصباح»: الشحنة الصينيَّة تضمُّ أجهزة متطورة

2020/04/10 | 06:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي

تضمنت الشحنة الثانية من الدعم المقدم من الصين، أجهزة متطورة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لما أدلت به خلية الأزمة الوزاريَّة، في وقت أعلنت السلطات المحلية في إقليم كردستان شفاء نحو 40 بالمئة من مجموع الإصابات في الإقليم.

وأكد عضو خلية الأزمة في وزارة الصحة والبيئة الدكتور حازم الجميلي، وصول الشحنة الثانية من المساعدات الطبية قادمة من الصين والتي تأتي لدعم العراق في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحطت طائرة عسكريَّة في مطار بغداد الدولي في وقتٍ متأخرٍ من ليل الأربعاء، قادمة من الصين بعد رحلة استغرقت نحو 55 ساعة.

وكشف الجميلي لـ"الصباح" عن أنَّ "الشحنة تحتوي على أشرطة فحص مختبري للفيروس، وبدلات للوقاية الشخصيَّة للعاملين، وكمامات، وأطنان من المستلزمات المختبريَّة، فضلاً عن أجهزة للفحص الحراري، والفحص الإشعاعي".وأضاف إنَّ "أهم جهاز تم تسليمه الى مستشفى مدينة الطب هو المفراس، ومواد مختبريَّة، فضلاً عن وصول أجهزة ذات تقنيات متطورة في المختبرات البايولوجيَّة (بي سي آر) لتشخيص المصابين بفيروس كورونا الذي يعمل على توفير الجهد والسرعة في التشخيص".وبين أنَّ هذه "الشحنة تدعم سلسلة الإجراءات التي حرصت الوزارة على توفيرها، وسيتم توزيعها حسب الأولويَّة بين مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات" .

الى ذلك، تشهد محافظة كربلاء المقدسة هذا اليوم الجمعة، افتتاح مستشفى الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، الذي بادرت به طبابة الحشد الشعبي لحجر المصابين بفيروس كورونا.

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