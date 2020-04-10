انطلاق عمليات «أبطال النصر الثانية»

2020/04/10 | 06:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اطلقت قواتنا الامنية امس عملية «أبطال النصر الثانية» لغرض تأمين مناطق الحدود العراقية - الأردنية نزولاً الى الحدود السعوديَّة وبعدة محاور وبإشراك قوات الجيش وقيادة عمليات الأنبار والحشد الشعبي وبإسناد الطيران.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته "الصباح"، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة شرعت قيادة عمليات الأنبار، أمس الخميس، بعملية أمنيَّة واسعة في مناطق "جنوب الطريق الدولي السريع جنوب طريق طريبيل، السليجية، جزيرة الكرمة، وادي ثميل، وادي القذف" من عشرين محوراً لهذه العملية.

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