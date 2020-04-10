2020/04/10 | 06:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /مع تمديد أيام الحجر الصحي المنزلي ومنع الناس من الخروج والاختلاط بالآخرين نتيجة تفشي فيروس كورونا الجديد، باتت العزلة تسبب شيئاً من الضيق والإنزعاج وحتى المشاكل النفسية الصعبة، خصوصاً لمن يعانون من مخاوف الرهاب والعزلة.وهو ما يحذر منه خبراء الصحة النفسية، الذين ينصحون دوماً كافة أفراد المجتمع الذين اضطروا لحبس أنفسهم داخل البيوت، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعرض لأشعة الشمس يحد من الاكتئاب ويزيد الثقة بالنفس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعرض لأشعة الشمس يحد من الاكتئاب ويزيد الثقة بالنفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).