مرضى الضغط والوقاية من الكورونا

2020/04/10 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ما هو ارتفاع التوتر الشرياني؟ ارتفاع ضغط الدم، ويُسّمى في بعض الأحيان فرط الضغط الشرياني، هو حالة مرضية مزمنة يكون فيها ضغط الدم في الشرايين مرتفعًا.هذا الارتفاع يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية.وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه إلى […]

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