ماهي النقاط التي ركز عليها الكاظمي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة؟

2020/04/10 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) نص كلمة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي التي القاها يوم أمس الخميس 09-04-2020، بعد تكليفه من قبل رئيس جمهورية الع...

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