كادر جامعة البصرة الهندسي يصنع جهازا للتنفس الاصطناعي

2020/04/10 | 07:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت خلية الازمة في جامعة البصرة، ان كوادر كلية الهندسة بالجامعة تمكنوا من تصنيع جهاز للتنفس الاصطناعي لدعم المؤسسات الصحية في معالجة مرضى كورونا....

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