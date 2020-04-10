جان_دومينيك_ميشال - جان دومينيك ميشال - «كوفيد 19»... هل هي نهاية اللعبة؟

2020/04/10 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جان_دومينيك_ميشال كاتب هذا المقال عالم اجتماع وأنثروبولوجيا صحيّة، وخبير صحّةٍ عامة مقيم في سويسرا، انكبّ منذ أكثر من ثلاثين عاماً على دراسة أنظمة الرعاية الصحيّة وتطبيقها، وله مؤلفاتٌ مرجعية في مجال تكوين السلوك الصحي الجمعي، كما يُدرّس في عدد من الجامعات ومعاهد الدراسات العلياها قد قُدّر لنا (مجدداً) سماع عبارة: «نحن في حالة حرب!»، عبارةٌ قد تكون مستجدةً لأجيالٍ لم تعِ سوى زمن السلم.تقبع القارة العجو......

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