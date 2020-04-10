معاد_الجحري - معاد الجحري - السياسة المغربية في القارة الإفريقية

2020/04/10 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معاد_الجحري 1) لفهم لب السياسة المغرب في القارة الافريقية ينبغي دراسة المبادرات الملموسة التي يقوم بها المغرب وعدم الارتكان للتصريحات والخطب الرسمية فقط.فالسياسة الخارجية هي في الواقع، امتداد لمصالح الكتلة الطبقية السائدة وتوفيق بين انشغالاتها الداخلية والضغوطات الدولية.لقد كانت ولازالت السياسة الخارجية للمغرب مجالا محفوظا للملك الذي يحدد التوجهات الكبرى والأساسية فيما التنفيذ يعود لوزارة الخارجية كواحدة من......

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