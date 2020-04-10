مشروع قانون لسحب القوات الأميركية من السعودية

2020/04/10 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينصح الخبراء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في الهواء الطلق حاليا، بالابتعاد عن بعضهم البعض، مترين أو أكثر تفاديا لانتقال الفيروس من شخص مصاب لآخر سليم.وكشفت أبحاث جديدة أن الجزيئات التي قد تنطلق من فم أو أنف أي عداء يمكن أن تقطع مسافة أكبر مما نتوقع، وقد تصل في النهاية إلى الشخص التالي.

الحكومة الفيدرالية الأسترالية نصحت مواطنيها بالابتعاد عن بعضهم البعض مترا ونصف المتر على الأقل، لتفادي الإصابة بأي من الجزئيات التي تنطلق من أفواه العدائين وهو يتنفسون بسرعة بينما يركضون أمام بعضهم في الغابات ومساحات الرياضة المشتركة في الأحياء والمدن.

شركة التكنولوجيا (Ansys) أعدت مقطع فيديو يوضح كيف يمكن لقطرات اللعاب الحاملة للفيروس أن تصل لشخص آخر أثناء المشي أو الركض أو ركوب الدراجة.

يأتي ذلك بعد أن نصح طبيب أسترالي بـ "الابتعاد" عن العدائين لأن أولئك الذين يمارسون الرياضة يتنفسون بعمق أكبر.

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المهندس الرئيسي للرعاية الصحية في شركة (Ansys) مارك هورنر قال في الصدد "الركض جنبًا إلى جنب قد يكون أقل خطورة من الركض وراء أو أمام أحد، وتابع "خلال الركض بحانب شخص آخر، تقل احتمالية تعرضك لأي سوائل محملة بالعدوى".

وأضاف "إذا سعل شخص ما، فإن تلك القطرات تبقى معلقة في الهواء، وإذا كنت تسير خلفه ستة أقدام، فسوف تصطدم بها مباشرة، إذ لم يتح لها وقت كاف للسقوط على الأرض، لذا إذا كنت بجانب الشخص، في غياب الرياح، فلن تصطدم بك".

وبينما لم يتم التأكد بعد من احتمال "حمل" العرق للفيروس، قال خبراء أنه يمكن للبراز والسوائل الجسدية الأخرى حمله.

لكن أغلب الخبراء قالوا إن قلقهم الأكبر عندما يتعلق الأمر بالعدائين الذين لا يلتزمون بمسافة التباعد الاجتماعي، إذ من المؤكد أن قطرات اللعاب تحمل الفيروس معها بشكل قاطع.

ونصح أطباء أستراليون بالقول "عندما تمارس الركض، ابتعد عن الآخرين، وبالخصوص العدائين القادمين إليك، إذا كان لديهم كوفيد- 19 فحتما ينقلونه إليك دون أن تشعر".

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إيمي تريكلي، أخصائية الأمراض المعدية في العيادة الطبية في سياتل، أصدرت تحذيرًا آخر بشأن عادة يمارسها العديد ممن يركضون وهي "البصق".

وقالت في منشور للياقة البدنية "ينتشر كوفيد- 19 عن طريق قطرات الجهاز التنفسي عندما يسعل الشخص أو يعطس، وقد يحدث الانتقال عندما تدخل هذه القطرات في أفواه الناس أو أنوفهم أو أعينهم".

ثم تابعت "البصاق يحتوي على اللعاب، ولكن يمكن أن يحتوي أيضًا على البلغم من الرئتين أو الصرف الخارج من البلعوم الأنفي الخلفي".

مايكل هيد، وهو باحث في الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتو، ابتكر خدعة مفيدة لمساعدة العدائين في الحفاظ على مسافة آمنة بينهم، وقال "تحتاج تقريبًا إلى طول عربتي سوبر ماركت بينكما لتكون في أمان".

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