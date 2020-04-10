كورونا يقتحم اليمن

2020/04/10 | 08:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت دولة اليمن، اليوم الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت بمنأى عن هذا الوباء طوال الفترة الماضية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن، في محافظة حضرموت جنوبي البلاد.

وبعد اكتشاف الحالة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميما عاجلا باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.

وشملت الإجراءات الاحترازية حظر التجوال في المديريات الشرقية، الشحر والديس الشرقية والريده وقصيعر، على أن يبدأ من الثامنة من صباح الجمعة حتى السادسة من صباح السبت.

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