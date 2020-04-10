حالات تصبح فيها القفازات ناقلاً لـ كورونا

2020/04/10 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أكد أخصائي علم الوراثة والأمراض المعدية الدكتور جهاد سعادة، أنه يجب معاملة القفازات كما اليدين، أي الابتعاد عن لمس الأسطح الملوثة والمقتنيات، دون إكتراث، مطالباً بضرورة الحرص على نظافتها وتبديلها باستمرار خوفاً من أن تصبح ناقلاً للعدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وشدد سعادة في حديث خاص عبر 24، على ضرورة التخلص منها […]

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