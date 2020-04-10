المكسيك توافق جزئياً على اتفاق اوبك+

2020/04/10 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الطاقة المكسيكية، روسيو نحلة، استعداد بلادها لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين، وليس 400 ألف برميل كما تقترح دول "أوبك+".وكتبت على "تويتر" أن بلادها مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين.وقالت "المكسيك ستخفض الإنتاج إلى مليون و 681 ألف برميل يوميا من مليون و781 ألف برميل التي أعلنت عنها في مارس الماضي".وشاركت الوزيرة المكسيكية في اجتماع وزراء "أوبك +" عبر الإنترنت، لكنها لم توافق خلاله على الشروط المقترحة لخفض إنتاج بلادها بمقدار 400 ألف برميل في اليوم.واتفقت أوبك وحلفاؤها يوم الخميس على خفض إنتاج النفط بأكثر من الخمس، وقالوا إنهم يتوقعون انضمام الولايات المتحدة ومنتجين آخرين إلى جهودهم الرامية لرفع الأسعار.وكان الشهر الماضي قاسيا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المائة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المائة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.ورحبت الحكومة العراقية يوم الخميس بالاتفاق، عادة اياه "انتصارا" لمنظمة اوبك.وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لشفق نيوز، ان الاتفاق النفطي بين السعودية وروسيا ضمن لتخفيض الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا ضمن منظمة ابوك يعتبر بمثابة انتصار للمنظمة بعد الأزمة الأخيرة وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى.واضاف ان "هذا الاتفاق سينعش السوق العالمي على اعتبار أنه متعمد بشكل اكثر على النفط"، متوقعا ان يصل سعر برميل النفط الواحد ضمن خام برنت إلى 45 - 50 دولار خلال الأيام المقبلة.وتابع صالح ان العراق يؤيد ويدعم هذا الاتفاق ويطلب من أعضاء منظمة أوبك الحفاظ على مستوى انتاج وتصدير النفط الخام لتفادي حدوث اية ازمة اخرى في المستقبل.

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