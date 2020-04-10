ترحبب اميركي بتكليف الكاظمي : وطني وكفؤ

2020/04/10 | 08:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/رحبت الولايات المتحدة الاميركية بتكليف رئيس مجلس الوزراء، مدير المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، للصحافيين إن الكاظمي "أثبت في وظائفه السابقة أنّه وطني وشخص كفؤ"، معرباً عن أمله في أن يتمكن سريعاً من تشكيل حكومة "قوية ومستقلّة".وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قال في كلمة للشعب أمس الخميس إن "الأسلحة يجب أن تكون في أيدي الحكومة فحسب وحصرها بيد الدولة".

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