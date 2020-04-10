فيروس كورونا يتجاوز 1.6 مليون اصابة

2020/04/10 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.

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