2020/04/10 | 09:09 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة صحة منطقة كردستان العراق، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل ....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة محافظة أربيل تسجل ٩ إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة محافظة أربيل تسجل ٩ إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة محافظة أربيل تسجل ٩ إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).