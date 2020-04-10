صحة محافظة أربيل تسجل ٩ إصابات جديدة بكورونا

2020/04/10 | 09:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة صحة منطقة كردستان العراق، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في اربيل ....

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