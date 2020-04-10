2020/04/10 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعيالقاعدة تقول المعرف لايعرف ، ونحن نقول هل يوجد معرفا اكثر شرفا ووفاءا لوطنه مثل ابناء الحشد .ولا نريد ان نقول من هو الحشد باتجاه التعريف به لانه ابلغ من ان يعرف ولكن نريد نتوجه لحديث عن رجاله الاوفياء بأنطلاقه قرانية ضمن قاعدة [ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين] ، ومن هنا يكون […]

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