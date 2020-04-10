توقعات بانتاج 14 مليون طن من القمح الايراني في العام الحالي

2020/04/10 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وزير الزراعة الايراني كاظم خاوزاي، عن توقعه بتسجيل انتاج القمح المحلي نحو 14 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.وأوضح الوزير” كاظم خاوزاي” في تصريح للتلفزيون الايراني يوم امس الخميس، أن الحكومة ستشتري 10.5 ملايين طن قمح من الفائض لدى المزارعين.ولفت الى أن الحكومة تسعى الى رفع تسعيرة شراء القمح المحلي سنويا الى أن تقترب […]

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