الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون دينار الكترونياً

2020/04/10 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، الجمعة (10 نيسان 2020)، بياناً جديداً بشأن التقديم على سلفة الـ 25 مليون دينار...





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