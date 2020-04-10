بعد 100 يوم على ظهوره.. كورونا يضرب 1.6 مليون شخص وتسجيل اكثر من 95 ألف وفاة حول العالم

2020/04/10 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أمس الخميس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز المليون و600 ألف شخص.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية لها بشأن انتشار فيروس كورونا في العالم، أن "عدد الوفيات بلغ أكثر من 95 ألفا، فيما اقترب إجمالي المتعافين من 355 ألفا".

وصادف الخميس 9 أبريل ذكرى مرور 100 يوم على أول إعلان أصدرته منظمة الصحة العالمية بظهور أول حالات لالتهاب رئوي غير نمطي، أطلق لاحقا على الفيروس المسبب لها فيروس كورونا المستجد قبل أن يطلق على المرض اسم COVID-19.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، الجمعة (10 نيسان 2020)، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

وقالت اللجنة في بيان، على منصة "تويتر"، جاء فيه: "تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس ك

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الخميس، أن ازمة فيروس كورونا في العراق قد تطول لاكثر من سنة وعلى الدولة ان تبذل جهود استثنائية في ايصال الغذاء والدواء للعوائل المتعففة والفقيرة.

وقال البياتي في حديث خص به (بغد

بغداد اليوم- متابعة

دعت شخصية إيطالية بارزة الدول العربية إلى الاستفادة من تجربتها في مبادرة "الحياة أولا"، التي تهدف إلى جمع الأخبار الجيدة والقصص الإيجابية حول الأشخاص والشركات الذين يواجهون فيروس كورونا.

وكانت إيطاليا أول دولة في ا

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