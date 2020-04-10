بالوثيقة.. لجنة الصحة والسلامة توجه بإعداد دراسة لتخفيض أسعار الانترنت وبطاقات التعبئة

2020/04/10 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المشكلة لمكافحة فايروس كورونا، الجمعة (10 نيسان 2020)، بإعداد دراسة لتخفيض أسعار الانترنت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تلقتها (بغداد اليوم)، أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت تكليف وزارة الاتصالات، وهيأة الاعلام والاتصالات، بإعداد دراسة تتضمن خفض نسبة أسعار خدمات الأنترنت وأسعار بطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال بشكل دائم".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد طالبت، الاثنين (06 نيسان 2020)، وزارة الاتصالات بتقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا للمنصات الالكترونية المستخدمة في التعليم الالكتروني لطلبة الجامعات.

وذكرت التعليم العالي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنها "ارسلت كتابا رسميا عن طريق دائرة المشاريع والتطوير الى وزارة وشركات الاتصالات لتقوية خدمة الانترنت وتوفيرها مجانا ان امكن وذلك لعدم اثقال عوائل الطلاب ماديا وكذلك ارسلت فريق من قبلها للتباحث بشان هذا الموضوع وتسهيل العمل به".

واشارت الوزارة، إلى أن الطلب يأتي "بالتزامن مع استمرار التعليم الالكتروني للجامعات بمختلف المنصات والتطبيقات التي تتضمن شرح الدروس التعليمية للطلبة وذلك بسبب التعطيل الاضطراري للدوام اثر انتشار فايروس "كورونا" في بلدنا وحفاظا على سلامتهم".

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بغداد اليوم _ بغداد

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وقال جاسب الحجامي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، إ

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