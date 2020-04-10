كورونا تفضح هشاشة النظام الصحي في السعودية

2020/04/10 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة نيويورك تايمز اصابة ما لا يقل عن مئة وخمسين من أفراد العائلة المالكة بالسعودية بفيروس كورونا، بينهم امير الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، الذي تعكرت صحته ونقل الى العناية المركزة ..وكان وزير الصحة السعودي قد حذر من أن نظام الصحة في هذا البلد لا يستجيب لارتفاع حالات الإصابة بفيروس کورونا.علق رواد […]

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