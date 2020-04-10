مصدر نيابي: الكاظمي سيمرر بالاغلبية البسيطة في حال اعتماد التصويت السري

2020/04/10 | 09:53 - المصدر: سومر نيوز

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بفداد:سومر نيوز

بين مصدر نيابي، الجمعة، ان مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سيتم تمريره بالاغلبية البسيطة دا...

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