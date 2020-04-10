2020/04/10 | 09:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستانأعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الجمعة، تسجيل اربعة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، إن "الكوادر الصحية في إقليم كردستان سجلت 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).