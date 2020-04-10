2020/04/10 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، عن تطبيق خطة جديدة لاحتواء فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة جديدة في النجف لاحتواء فيروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة جديدة في النجف لاحتواء فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).