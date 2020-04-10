الكويت تدرس فرض حظر تجوال شامل في جميع مناطق البلاد

2020/04/10 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء الكويتي، ليل الخميس، تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول في كل مناطق الكويت.أعلن ذلك وزير الداخلية الكويتي في بيان صحفي، عقب اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الشيخ “صباح الخالد الحمد الصباح”.وقال “الصالح”، إن ذلك يهدف لتجنب أي عقبات محتملة […]

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