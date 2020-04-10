صحة النجف تكشف عن خطة جديدة لاحتواء فيروس كورونا

2020/04/10 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفأعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، ان خلية الأزمة في المحافظة انتقلت من الخطة (أ) الى الخطة (ب) وذلك لاحتواء فيروس كورونا.وقال نائب مدير صحة النجف الدكتور حسن هلوس، إن”خلية الأزمة في المحافظة انتقلت من الخطة (أ) الى الخطة (ب) بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من مئتي إصابة” لافتاً […]

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