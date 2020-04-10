هولندا: وفاة مواطنين سوريين بسبب كورونا

2020/04/10 | 10:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الوطنيّة للمغتربين السوريّيين في هولندا “مالك ساموئيل” وفاة أربعة مواطنين سوريين في هولندا، إثر إصابتهم بفيروس كورونا.ونقلت صحيفة «الوطن» الموالية عن ساموئيل قوله: إن عدداً من السوريين المقيمين بهولندا أصيبوا بفيروس…

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