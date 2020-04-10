رواء_محمود_حسين - رواء محمود حسين - خاطرة في التاريخ (2)

2020/04/10 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين وبدأت أغوص تدريجياً في أعماق التاريخ، وأطلع على القصص والحكايات التي سطرتها ميثولوجيا الزمن الماضي.وكان من ذلك قصة سنفرو والحكماء.كان سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة التي حكمت مصر القديمة من أهم الشخصيات التي كثرت حولها القصص، ومن ذلك أنه استدعى كبير الكهنة المرتلين في عهده، وكان يدعى جاجا معنخ، وسأله عن طريقة يرفه بها عن نفسه.فأشار عليه أن يلتمس ذلك في المزارع والماء والوجه الحسن، وبأن يأخذ قارب......

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