2020/04/10 | 10:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال المحمداوي يدعو وزارة الصحة وخلية الازمة الى الكشف عن مصير الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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