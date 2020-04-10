شاهد..خطة جديدة لمدينة النجف الاشرف لاحتواء فيروس كورونا

2020/04/10 | 10:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، ان خلية الأزمة في المحافظة انتقلت من الخطة (أ) الى الخطة (ب) وذلك لاحتواء فيروس كورونا....

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