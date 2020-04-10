الكرملين: بوتين وترامب والعاهل السعودي يسعون لتحقيق الاستقرار في تجارة النفط

2020/04/10 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بحثوا اجتماع مجموعة أوبك+ في محادثة هاتفية يوم الجمعة وأكدوا أن هدفهم تحقيق الاستقرار في تجارة النفط العالمية.

كما ناقش القادة المؤتمر المقبل لوزراء طاقة مجموعة العشرين الذي يُعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في وقت لاحق يوم‭ ‬الجمعة.

وعرضت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون خططا يوم الخميس لخفض إنتاجهم النفطي بأكثر من الخُمس وقالوا إنهم يتوقعون مشاركة الولايات المتحدة ومنتجين آخرين في المسعى الهادف إلى دعم الأسعار المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

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