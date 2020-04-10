وزير الطاقة السعودي: اتفاق أوبك+ يتوقف على انضمام المكسيك

2020/04/10 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الجمعة، إن الاتفاق النهائي لمجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي بواقع عشرة ملايين برميل يوميا، والذي أبرم يوم الخميس، يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض.

وأضاف الأمير عبد العزيز لرويترز عبر الهاتف إنه يأمل أن ترى المكسيك منافع هذا الاتفاق ليس لها فحس.

كما أشار أنه يتوقع من دول مثل أمريكا وكندا والبرازيل الانضمام لجهود أوبك+ لإرساء الاستقرار في سوق النفط باستخدام أساليبها الخاصة.

وكانت قد قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي في اجتماع مع أوبك وحلفائها إن بلادها تقترح خفض إنتاجها النفطي 100 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين ولكن أوبك+ تطلب تخفيض الانتاج من طرف النكسك 400 ألف برميل يومياً

وأضافت نالي في تغريدة أن المكسيك ستخفض الإنتاج إلى 1.681 مليون برميل يوميا من 1.781 مليون برميل يوميا مسجلة في مارس آذار.

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