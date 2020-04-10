2020/04/10 | 10:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء حظر شامل للتجوال في الأردن حتى صباح الأحد المقبل لمواجهة فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 10:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء حظر شامل للتجوال في الأردن حتى صباح الأحد المقبل لمواجهة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء حظر شامل للتجوال في الأردن حتى صباح الأحد المقبل لمواجهة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).