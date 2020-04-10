حملة “وعي” تنطلق بـ 120 سلة غذائية لتوزيعها بين المستحقين في الديوانية

2020/04/10 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قافلة ابطال العراق الغيارى، الجمعة، لتوزيع سلات غذائية بين مستحقيها في محافظة الديوانية ضمن حملة وعي لمواجهة فايروس كورونا .وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان ” قافلة ابطال العراق انطلقت بنشاطها اليومي والذي تضمنت توزيع 120 سلة غذائية لتوزيعها بين عوائل المتعففة في احياء مدينة الديوانية”, لافتا الى ان ”

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