لا اصابات بكورونا وحالة وفاة واحدة فقط.. الموقف الوبائي في الديوانية

2020/04/10 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

اعلنت دائرة صحة الديوانية، الجمعة (10 نيسان 2020)، الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم وعدد حالات الاصابة والشفاء التراكمية.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الفرق الصحية ما زالت تتابع الحالة الصحية المشتبة بها والحالات المؤكدة اذ كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :-

* لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم 10/4/2020

– تم سحب (6) نماذج بتاريخ 9/4/2020 لحالة مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة

–عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020ولحد الان 7

– عدد حالات الشفاء 5

–المتوفين 1 (توفي في وقت سابق )

–الراقدين 1 وبحالة جيدة

بدورها، اكدت مديرعام صحة الديوانية لمياء الحسناوي، وفق البيان أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين "، داعية "جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزلم بحظر التجوال".

بغداد اليوم - بغداد

أكد اختصاصي الصحة العامة والوبائيات في دائرة صحة الكرخ، الدكتور وسام التميمي، أمس الخميس (09 نيسان 2020)، ان العراق سيسجل اصابات اكثر بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19)، لو انه اجرى المزيد من الفحوصات، مشيرا الى ان الى مجموع العين

بغداد اليوم-بغداد

وجهت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المشكلة لمكافحة فايروس كورونا، الجمعة (10 نيسان 2020)، بإعداد دراسة لتخفيض أسعار الانترنت وبطاقات تعبئة رصيد الهاتف النقال.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الوزراء تلقتها

بغداد اليوم- السليمانية

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، الخميس (09 نيسان 2020)، تسجيل اربعة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في إقليم كردستان سجلت 4 اصابات جديدة بفيروس

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