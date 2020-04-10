2020/04/10 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز
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المرشدي يستبعد مجيء الكاظمي بحكومة “مستقلة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
استبعد النائب في البرلمان العراقي اسعد المرشدي، الجمعة، عن قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالمج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المرشدي يستبعد مجيء الكاظمي بحكومة “مستقلة”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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