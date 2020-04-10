المرشدي يستبعد مجيء الكاظمي بحكومة “مستقلة”

2020/04/10 | 10:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

استبعد النائب في البرلمان العراقي اسعد المرشدي، الجمعة، عن قيام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالمج...

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