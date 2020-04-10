النجف تنتقل الى الخطة (ب) لمواجهة كورونا

2020/04/10 | 10:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن نائب مدير صحة النجف حسن هلوس، اليوم الجمعة، عن الانتقال من الخطة (أ) الى الخطة (ب) لمواجهة فيروس كورونا في المحافظة.

وقال هلوس في تصريح صحفي إن "خلية الأزمة في المحافظة انتقلت من الخطة (أ) الى الخطة (ب) بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 200 إصابة، واكتظاظ أغلب مستشفيات المحافظة بالمصابين والمشتبه بهم بالإصابة".

وأضاف أن "المحافظة لجأت الى إشغال المراكز المتخصصة وتحويلها الى مراكز حجر للمصابين من أجل السيطرة على الأعداد التي ازدادت مؤخراً كمركز الحروق ومركز تجميل الأسنان ومركز الديلزة".

من جانب آخر، أوضح المشرف على تنفيذ مستشفى الحميات، المهندس علي الخفاجي في تصريح صحفي أن "هناك مستشفى على طريق النجف كربلاء كان مركزاً للطوارئ يتم تحويله حالياً ليكون مركزاً خاصاً بالحميات بسعة 60 سريراً، وهو قيد الإنشاء وفي المراحل الأخيرة".

وأضاف ان "هناك مستشفى آخر بسعة 160 سريراً تبرع به رئيس مجلس النواب يستخدم لنفس الغرض، وهناك جناح أيضاً يحتوي على 24 غرفة تابع لمستشفى أمير المؤمنين، سيتم أيضاً استخدامه لنفس الغرض بعد تغيير بسيط بالمواصفات فيه".

يشار إلى أن آخر حصيلة رسمية لمحافظة النجف سجلت 253 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بدء الأزمة وحتى الآن، في حين تماثل للشفاء أكثر من 90 شخصاً وتوفي 5 أشخاص.

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