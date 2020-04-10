الرافدين يدعو الموظفين للاستفادة من سلفه الجديدة

2020/04/10 | 10:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لديه، إلى الدخول للمنصة الالكترونية والتقديم على سلفة 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة 25 مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans".

واضاف ان "المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة".

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