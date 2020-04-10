2020/04/10 | 10:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 7 متهمين بقضايا جنائية وضبط 18 مركبة ودراجة لمخالفة للحظر في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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