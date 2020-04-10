2020/04/10 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأت الأردن بفرض حظر تجول كامل لمدة يومين لمواجهة تفشي فيروس كورونا .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن يفرض حظرا شاملا ليومين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاردن يفرض حظرا شاملا ليومين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاردن يفرض حظرا شاملا ليومين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).