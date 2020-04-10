الاردن يفرض حظرا شاملا ليومين

2020/04/10 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الأردن بفرض حظر تجول كامل لمدة يومين لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

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