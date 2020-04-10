بالوثيقة.. اللجنة العليا لمكافحة كورونا توجه بخفض اجور الانترنت والاتصالات

2020/04/10 | 10:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم الجمعة، على وثيقة صادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تتضمن قرارا بتكليف وزارة الاتصالات، وهيئة الاعلام والاتصالات بإعداد دراسة من اجل خفض اجور الانترنت وبطاقة تعبئة رصيد الهاتف بشكل دائم.

وكان مصدر مطلع، قد كشف ليلة أمس الخميس، أن اللجنة العليا للصحة والسلامة كلفت وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بدراسة خفض اسعار الانترنت وبطاقات تعبئة الرصيد للهواتف.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، كلفت وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بإعداد دراسة تتضمن خفض نسبة أسعار خدمات الانترنت وأسعار بطاقات تعبنة رصيد الهاتف النقال بشكل دائم".

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