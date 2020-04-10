2020/04/10 | 10:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، مغادرة 50 شخصاً لامسوا مصابين بكورونا، من الحجر الصحي دون أعراض مرضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن مغادرة 50 ملامسا لمصابين بكورونا دون اعراض مرضية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن مغادرة 50 ملامسا لمصابين بكورونا دون اعراض مرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).